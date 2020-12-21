AB, Pfizer’in Covid-19 aşısı için doz başına 15.5 avro ödeyecek

Avrupa Birliği, Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen Covid-19 aşısı için doz başına 15.50 avro, (18.90 dolar/145 lira) ödemeyi kabul etti.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın ulaştığı AB belgesine göre, gizli olan ve toplam 300 milyon doz için müzakere edilen fiyat, ABD’nin aynı aşının 100 milyon dozluk ilk sevkiyatı için ödemeyi kabul ettiği doz başına 19.50 doların biraz altında bulunuyor.

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AB, Pfizer ve Alman ortağı BioNTech ile aşı alım anlaşması yaptığını 11 Kasım’da duyurdu, fiyat bilgisinin yer aldığı belge ise 18 Kasım tarihini taşıyor.

AB’nin ilaç düzenleme kurumu, Birtanya ve ABD dahil bazı ülkelerde onay alan aşıya büyük ihtimalle bu hafta içinde kullanım izni verecek.