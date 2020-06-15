AB, Oxford’un ‘corona’ aşısından 400 milyon doz sipariş etti

İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca Plc, geliştirmekte olduğu potansiyel corona virüsü aşısını Avrupa’ya tedarik etmek için Avrupa hükümetleriyle anlaşma imzaladı.

Fotoğraf: Reuters

Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen yaklaşık 400 milyon doz aşının tedariği için sözleşme imzalayan şirket, aşının üretimini arttırmayı planladığını ve bunları pandemi döneminde kar amacı gütmeden sağlayacağını açıkladı.

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Aşı hala klinik test aşamasında bulunuyor. Eğer test sonucu, aşının güvenli ve etkili olduğuna yetkilileri ikna ederse, teslimatların 2020 yılı sonunda başlaması planlanıyor.

Bu anlaşma Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda tarafından oluşturulan Kapsayıcı Aşı İttifakı’nın (IVA) tüm Avrupa Birliği üye devletlerine mümkün olan en kısa sürede aşı dozlarını sağlamak için imzalamış ilk anlaşma oldu.