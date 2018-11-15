AB mahkemesi: PKK haksız yere terör listesinde kaldı

Avrupa Birliği’nin (AB) en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, PKK’nın ‘terör örgütü listesi’nde kalmasına hükmetti.

Mahkemenin kararı PKK yöneticilerinden Duran Kalkan ve Murat Karayılan’ın dört sene önce AB Konseyi’ne açtığı dava sonucunda geldi. Dava ile, PKK’nın AB’nin terör örgütü listesinde bulunmasına itiraz edilmişti.

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PKK 2002 yılında silahlı şiddet eylemleri ve saldırılar düzenlemesi sebebiyle AB’nin terör örgütü listesine alınmıştı.

İhlal kararının somut etkisi yok

Mahkeme PKK’nın 2014-2017 yılları arasında ‘haksız yere’ terör listesinde kaldığını ve bu yüzden bazı yasa maddelerinin çiğnendiğini de beyan etti. Bunun gerekçesi olarak AB üyesi ülkelerin mevcut düzenlemelerde PKK’nın listede bulunmasını gerektiren makul nedenleri ve kararları sunmaması gösterildi.

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Ancak bu durum bu yıl içinde yapılan yasal değişiklerden ötürü mahkeme tarafından halihazırda hak ihlali olarak tanımlanmadı. Yani karar yeni yasal düzenleme öncesi dönemi kapsıyor ve somut bir etkisi olmayacak.

Böylece PKK terör örgütü listesinde kalmaya devam ediyor.