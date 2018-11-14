AB mahkemesi: Lezzetin telifi olmaz

Avrupa Adalet Divanı, lezzetin telifinin alınamayacağına hükmetti.

Hollanda’daki bir perakendecinin 2007 yılında ürettiği krem peynir ve taze otlu bir sosun benzeri başka bir firma tarafından üretildi.

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Bunun üzerine gıda ürününü ilk üreten şirket, diğerine ‘tadıyla telif haklarını ihlal ettiği’ iddiasıyla dava açtı.

Avrupa Birliği’nin (AB) en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, lezzetin telif hakkı koruması için uygun olmadığına hükmetti.

Mahkeme gerekçe olarak da gıda ürününün lezzetinin hassas ve tarafsız olarak tanımlanamayacak oluşunu gösterdi.