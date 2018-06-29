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Yaramazlara biraz batar!

AB liderleri uzlaştı: Türkiye’ye sığınmacılar için 3 milyar avro gönderilecek

 

Brüksel’de yapılan Avrupa Birliği (AB) zirvesinde, sığınmacılara yardım etmesi için Türkiye’ye taahhüt edilen 3 milyar avroluk desteğin tamamının verilmesine yönelik onay çıktı.

Fotoğraf: Reuters

2016’da imzalanan ‘geri kabul’ anlaşması çerçevesinde, Türkiye kendi topraklarından AB ülkelerine geçen sığınmacıları geri almayı, AB de Türkiye’ye üç yıl içinde 3 milyar avro yardım yapmayı taahhüt etmişti. Türkiye geri kabule başlarken AB’nin 2019 sonuna kadar taahhüt ettiği toplamda 3 milyar avroluk yardımın akışına onay çıkmamıştı. Bunun en büyük nedeni, İtalya’nın bu tür bir yardımın kendi topraklarına yönelik göçü teşvik edebileceği yönündeki itirazı olarak görülüyordu. Türkiye yardımın bugüne kadar sadece 800 milyon avroluk bölümünü almaktan yakınıyordu.

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AB liderler zirvesinde dün dokuz saat süren görüşmelerde İtalya ikna edildi ve yardımın engellenen ikinci diliminin aktarılmaya başlanması kararı çıktı.  Avrupa yolundaki diğer göç durakları Fas ve Kuzey Afrika ülkelerine daha yüksek yardım sağlanmasına da karar verildi.

Ayrıca ortak mülteci merkezleri kurulmasına ve birlik içinde göçmenlerin hareket etmesinin kısıtlanmasına karar verildi.

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