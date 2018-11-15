AB liderleri olağanüstü toplanıyor: Brexit imzaya kaldı

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Britanya’nın birlikten ayrılması anlamına gelen ‘Brexit’ sözleşmesini imza altına almak için 25 Kasım’da olağanüstü toplantı kararı aldı.

Brüksel ve Londra’nın üzerinde anlaştığı 500 sayfalık ayrılık metnini Britanya hükümetinin onaylamasının ardından Brexit süreci hızlandı.

Reklam

BBC Türkçe’nin aktardığına göre AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Britanya Başbakanı Theresa May ve diğer AB ülkeleri liderlerinin 25 Kasım’daki zirvede görüşülecek metni imzalamasını beklediklerini açıkladı.

Tusk, Brexit’in özünde bir ‘kaybet-kaybet’ senaryosu olduğunu yinelerken müzakerelerin aslında ‘hasarı asgari düzeye indirme çabası’ olduğunu ifade etti.

Reklam

25 Kasım’daki zirveye kadar Avrupa Komisyonu’nun çalışmalarına devam edeceğini ve Brexit sonrası diyaloğun nasıl işleyeceğinin çerçevesini oluşturacağını belirten Tusk, zirvede ise 27 AB üyesi ülkenin liderinin oluşturulan mutabakatın altına imza atmasını beklediğini söyledi.

AB’nin Brexit başmüzakerecisi Michel Barnier da imzalanacak anlaşmayı ‘adil ve dengeli’ olarak niteledi.