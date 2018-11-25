AB liderleri Brexit anlaşmasını onayladı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB liderlerinin İngiltere’nin AB’den çıkması anlamına gelen ‘Brexit’ anlaşmasını onayladığını açıkladı.

İngiltere’nin AB’ye 39 milyar dolar ‘tazminat’ ödeyeceği anlaşma, 29 Mart 2019’da başlayacak 21 aylık bir geçiş dönemi öngörüyor.

Reklam

Brexit sürecinin sonunda, İngiltere’deki AB vatandaşları ve AB’deki İngiliz vatandaşlarının bulundukları ülkede çalışma veya eğitim hakları devam edecek. Aileleri de bu kişilerin yanına gidebilecek.

İngiltere’de ise son sözü parlamento söyleyecek. Anlaşmanın parlamentodan geçebilmesi için 650 milletvekilinden 320’sinin desteği gerekiyor.