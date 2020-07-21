AB liderleri beş günlük müzakerenin ardından salgın sonrası canlandırma planı üzerinde anlaştı

Avrupa Birliği (AB) liderleri neredeyse beşinci güne sarkan zorlu zirvede corona virüsünden etkilenen ekonomileri için 750 milyar avro büyüklükte canlandırma planı üzerinde uzlaşıya vardı.

Fotoğraf: Reuters

AB zirvesinin başkanı Charles Michel, 27 liderin TSİ 6:15’teki oturumda anlaşmaya varmalarının ardından Twitter’dan “Anlaştık” açıklamasında bulundu. Yetkililer anlaşmanın AB’nin geleceğine dair şüpheleri gidermek için önemli olduğunu ifade etti.

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AB zirvesinde üye ülkeler, 1.8 trilyon avroluk uzun vadeli AB bütçe taslağı ve ‘corona’nın ekonomik kurtarma paketi üzerinde uzlaşmaya çalışıyorlardı.

Salgında tahrip olan ekonomileri ayağa kaldırmayı amaçlayan 750 milyar avro büyüklüğündeki yardım fonunun nasıl yapılandırılacağı zirvenin en önemli parçasını oluşturuyordu.