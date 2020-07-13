AB konseyi Türkiye’yi Ayasofya kararı nedeniyle kınadı

Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “AB Konseyi, Türkiye’nin bu kadar simgesel bir anıtı camiye dönüştürme kararını kınamaktadır” dedi.

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AB dışişleri bakanları, Fransa’nın daha önce Doğu Akdeniz ve Libya gerilimi nedeniyle talep ettiği Türkiye hakkındaki özel toplantıyı düzenledi. Toplantı gündemine, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali de eklendi.

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‘Karar, dini topluluklar arasına bölünmeyi teşvik edecek’

Türkiye’nin kararı acilen gözden geçirip tersine çevirmesine yönelik çağrı yapan Borrell, “AB Konseyi, Türkiye’nin bu kadar simgesel bir anıtı yeniden camiye dönüştürme kararını kınamaktadır. Bu karar kaçınılmaz olarak güvensizliği körükleyecek, dini topluluklar arasında yeniden bölünmeyi teşvik edecek ve bizim diyalog ve işbirliği çabalarımıza zarar verecek” dedi.

AB Yüksek Temsilcisi, birliğin dışişleri bakanlarının, ‘Türkiye’nin kararı acilen gözden geçirmesi ve tersine çevirmesi için çağrı yapma fikrini desteklediklerini’ duyurdu.

‘Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri yasa dışı’

DW Türkçe’nin haberine göre, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğal gaz arama faaliyetlerini ‘yasa dışı’ olarak nitelendiren AB, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) silah ambargosunu delerek Libya’ya silah gönderdiğini de tahmin ediyor.

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AB dışişleri toplantısına ilişkin bu sabah Alman ZDF kanalına konuşan Hrıstiyan Demokrat Birlik’in dış ilişkiler uzmanı Norbert Röttgen, ‘Türkiye ve AB arasında demokrasi ve hukuk devleti değerleriyle ilgili bir bağın artık kalmadığını’ belirterek ancak tarafların karşılıklı stratejik çıkarları olduğunu vurguladı.

Alman siyasetçi Röttgen, “Bu Erdoğan’dan sonra da olacak. Türkiye’nin üzerini çizmek stratejik bir hata olur” diye sözlerini sürdürdü.

Türkiye’nin AB’ye ekonomik olarak bağımlı olduğunu söyleyen Röttgen, AB’nin de Libya ve Suriye gibi konularda Türkiye ile ilişkilerde stratejik çıkarları olduğunu, bu ülkelerde Türkiye’nin daha fazla etkisinin bulunduğunu ifade etti.