AB Konseyi başkanının koltuk krizinden beri uykuları kaçmış!

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ziyaretleri sırasında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in ayakta kalmasından ötürü uykusuz geceler geçirdiğini söyledi.

Von der Leyen ve Michel 6 Nisan’da Ankara’da Erdoğan’la bir araya gelmişti.

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Üçlünün resmi görüşme için geçtiği odada yalnızca iki koltuk bulunuyordu. ‘Bey‘ler bu iki koltuğa yerleşince von der Leyen ayakta kalmıştı.

Şaşkınlıkla Erdoğan ve Michel’in koltuklara yerleşmesini izleyen Avrupa Komisyonu’nun ilk kadın başkanı, bir şaşkınlık ifadesi mırıldanmasının ardından elini “Ne oluyor burada” anlamında yana doğru açmıştı.

Eşit statüde olduğu erkek AB Konseyi başkanı Erdoğan’la yan yana koltukta otururken von der Leyen uzaktaki bir kanepede tek başına oturmak zorunda kalmıştı.

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Alman Handelsblatt gazetesine konuşan Michel utancından geceleri uyumakta zorlandığını anlattı.

“O günden beri yaşanan olay tekrar tekrar kafamda canlandığı için iyi uyuyamadığım gerçeğini gizleyemeyeceğim” diyen Michel imkanı olsa geriye dönüp düzeltebilmeyi istediğini belirtti.

Michel protokolde eşit statüde bulunduğu von der Leyen’in düştüğü durum karşısında basiretsizce davranmakla eleştiriliyordu.

Protokol skandalı Avrupa’da geniş yankı uyandırmış, çok geçmeden ‘Sofagate’ diye anılmaya başlamıştı.

Ankara topu AB tarafına atmış, karşı tarafın protokol taleplerinin karşılandığı belirtilmişti.

Buna karşılık Avrupalı parlamenterlerce Türkiye’yi İstanbul Sözleşmesi’nden de çekttiği anımsatılan Erdoğan ‘maçoluk‘la suçlanmıştı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, von der Leyen’in ayakta kalmasını değerlendirirken, Erdoğan için ‘diktatör’ ifadesini kullanmıştı.