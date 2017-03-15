AB Konseyi başkanı: Rotterdam’da faşizm görenler gerçeklikten kopmuştur

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye ile Hollanda arasındaki krizde ‘faşizm’ sözcüğünü sıklıkla kullanan hükümet yetkililerini ‘gerçeklikten kopuk’ olmakla itham etti.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkilileri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun iniş izninin iptal edilmesiyle başlayan gerilimde Hollanda’ya karşı defalarca ‘Nazizm’ ve ‘faşizm’ ifadelerini kullanmıştı.
Tusk, “Nazilerin tamamen yıktığı, Erasmus’un şehri Rotterdam şimdi Fas doğumlu bir belediye başkanına sahip. Eğer biri Rotterdam’da faşizm görüyorsa gerçeklikle bağı tamamen kopmuştur” diye konuştu.
Avrupa’dan konuyla ilgili açıklamalarda itidal çağrısı yapılmış, Türkiye’nin verdiği tepkiler eleştirilirken Hollanda’ya ‘toz kondurulmamıştı.’