Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
          

AB Konseyi başkanı: Rotterdam’da faşizm görenler gerçeklikten kopmuştur

 

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye ile Hollanda arasındaki krizde ‘faşizm’ sözcüğünü sıklıkla kullanan hükümet yetkililerini ‘gerçeklikten kopuk’ olmakla itham etti.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkilileri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun iniş izninin iptal edilmesiyle başlayan gerilimde Hollanda’ya karşı defalarca ‘Nazizm’ ve ‘faşizm’ ifadelerini kullanmıştı.

Tusk, “Nazilerin tamamen yıktığı, Erasmus’un şehri Rotterdam şimdi Fas doğumlu bir belediye başkanına sahip. Eğer biri Rotterdam’da faşizm görüyorsa gerçeklikle bağı tamamen kopmuştur” diye konuştu.

Avrupa’dan konuyla ilgili açıklamalarda itidal çağrısı yapılmış, Türkiye’nin verdiği tepkiler eleştirilirken Hollanda’ya ‘toz kondurulmamıştı.’

ABD’den krize ilk yorum: Karşılıklı saygı içerisinde çözülmeli

Hollanda’dan Erdoğan’a Srebrenitsa yanıtı: İğrenç yalan

Hollanda’yla krizde itidal çağrıları Ankara’da kabul görmedi: Neofaşist uygulamalar var

BM, Türkiye-Hollanda krizi karşısında ‘sustu’: Konuya hakim değiliz

AB Bakanı Çelik ‘teşhis’i koydu: Bunun adı resmen faşizm

Çavuşoğlu’na göre ‘hukuk ihlali’ olmayacak: Hollanda’daki gibi faşist hükümet burada yok

Erdoğan’dan Almanya’ya: Nazizmin bittiğini zannediyordum, meğer devam ediyormuş

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...