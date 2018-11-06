AB komseri, ‘nişanı atmak’ta net: Türkiye’nin üyelik müzakereleri bitsin

Avrupu Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, “Türkiye’nin Avrupa Birliği’yle üyelik müzakereleri bitirilmeli” dedi.

AB’nin üyelikle ilgili en önemli bürokratı konumundaki Hahn’ın geçen yıl “Türkiye AB sürecinden uzaklaşıyor. Bu tutum devam ederse üyelik gerçek dışı bir hal alır. AKP iktidarında üyelim mümkün görünmüyor” demesi de Ankara’yı kızdırmıştı.

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Alman Die Welt gazatesine konuşan Hahn bu kez bir adım daha ileri giderek üyelik görüşmelerinin nihai olarak bitirilmesi yönündeki görüşünü net şekilde ifade etti.

Deutsche Welle’nin aktardığına göre Hahn “Türkiye’nin AB’ye öngörülebilecek bir tarihte üye olması gerçekçi değil. Türkiye ve AB için uzun vadede yeni yollara girilmesi ve üyelik müzakerelerinin bitirilmesi daha dürüstçe olur” dedi.

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Türkiye ile 2005 yılından bu yana devam eden üyelik müzakerelerine bağlı kalınmasının ‘gerçekçi stratejik partnerlik yolunu da (kamuoyunda imtiyazlı ortaklık diye bilinir) kapattığını’ ifade eden Hahn, “AB ve Türkiye her iki tarafın da çıkarlarına uygun olarak yeni, stratejik bir partnerlik için çabalamalı” dedi. Hahn tarafların enerji, göç, Suriye’nin yeniden inşası ve Gümrük Birliği gibi alanlarda işbirliği yapabileceğini belirtti.

Hahn’ın görüşleri AB üyesi olma ya da olmama konusunda bağlayacı değil ancak, konuyla ilgili nihai kararı verecek ülke liderleri üzerinde etkili olması ve üyeler arasındaki havayı yansıtması bakımından önemli.

Türkiye’nin 2005’te başlayan üyelik müzakereleri uzun süredir fiili olarak dondurulmuş durumda.