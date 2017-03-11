Avrupa Komisyonu üyesi: Erdoğan iktidarında AB üyeliği mümkün görünmüyor

Türkiye’nin Avrupa değerlerinden uzaklaşmasının, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’ye verdiği mali yardımları etkileyeceği uyarısında bulunan Avrupa Komisyonu üyesi Günther Öettinger, Türkiye’nin Erdoğan iktidarında AB’ye üye olmasının mümkün olmadığını söyledi.

Deutche Welle’de yer alan habere göre, AB’nin icra organı niteliğindeki Avrupa Komisyonu’nun bütçe ve insan kaynaklarından sorumlu üyesi Oettinger, Türkiye’ye AB üyeliğine hazırlık için verilen mali yardımların Avrupa değerlerinin kabul edilmesine bağlı olduğunu belirterek bu yardımlarla ‘Avrupa’nın yolunu açmak istediklerini, bunun tam tersini desteklemeyeceklerini’ söyledi.

Oettinger’in ifadesine göre, Türkiye’ye verilen AB yardımları 2018 yılı AB bütçe görüşmelerinde gündeme gelecek.

Önümüzdeki 10 yıl içinde Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğinin mümkün olmadığını ancak adaylık statüsü koruyacağını ifade eden Oettinger, “Türkiye önümüzdeki 10 yıl içinde AB’ye üye olamayacak, sonraki 10 yıl içinde de üye olacağı tahmin edilmiyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan iktidarında üye olma olasılığı bulunmuyor” diye konuştu.