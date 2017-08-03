AB Komisyonu: Türkiye’yle ilişkiler sürmeli, üyelik söz konusu değil

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Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Türkiye’yle ilişkilerin sürmesi gerektiğini ancak üyeliğin bugün söz konusu olmadığını söyledi.

Alman devlet kanalı ARD’ye konuşan Junkcer, “Türkiye ile AB arasındaki üyelik görüşmelerinin dürüstçe bitirilmesi gerekmez mi?” sorusuna “Ben öyle düşünmüyorum” yanıtını verdi.

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Türkiye’nin AB’den uzaklaştığını düşündüğünü dile getiren Juncker, “Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da birden çok kez ifade ettim. Ancak ben AB ile Türkiye arasındaki müzakerelerin, üyelik konusunu ön plana çıkartmadan, sürdürülmesinden yanayım. Üyelik bu günlerin konusu değil” ifadelerini kullandı.

AB’nin Türkiye’nin üyeliğe hazırlanmasına yönelik öngörülen mali yardımlar konusunda titiz davrandığını kaydeden Juncker, basında AB’nin Türkiye’ye büyük paralar aktardığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.