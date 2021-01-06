AB Komisyonu, Moderna’nın Covid-19 aşısına onay verdi

Avrupa Birliği (AB), Avrupa İlaç Ajansının (EMA) Amerikan ilaç şirketi Moderna’nın Covid-19 aşısı için bugün verdiği tavsiye kararını onayladı.

Fotoğraf: Reuters

Moderna’nın AB’de onaylanan ikinci Covid-19 aşısı olduğunu belirten AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, “Avrupalılar için daha fazla Covid-19 aşısı sağlıyoruz. AB’de izin verilen ikinci aşı Moderna ile 160 milyon dozumuz daha olacak.” ifadelerini kullandı.

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AB’de onay verilen ikinci aşı

EMA’nın Beşeri Tıbbi Ürünler Komitesi (CHMP), bugün Amerikan ilaç şirketi Moderna’nın Covid-19’a karşı geliştirdiği aşıya koşullu pazarlama izni verilmesi yönünde tavsiye kararı almıştı.

EMA, aşının yüzde 94.1 etkili olduğu, 18 yaş ve üzerindekilere de uygulanabileceği yönünde görüşünü bildirmişti.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ise Moderna’nın geliştirdiği aşıya 19 Aralık’ta onay vermişti.

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Moderna’nın geliştirdiği aşı, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının ardından AB’de onay verilen ikinci aşı oldu.

AB’nin ilaç düzenleyicisi EMA, Pfizer/BioNTech aşısına 21 Aralık’ta kullanım onayı vermişti. Onayın ardından aşılamalar, 27 Aralık’ta AB genelinde başlamıştı.

AB, daha önce de opsiyonlar dahil olmak üzere, BioNTech-Pfizer ile 300 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 160 milyon doz aşı almak için sözleşme imzalamıştı.