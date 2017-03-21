Avrupa Komisyonu da inanmıyor: Türkiye’nin üyeliği giderek gerçek dışı olmaya başladı

Avrupa Birliği’nin (AB) icra organı niteliğindeki Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, Türkiye’nin AB üyeliğinin giderek gerçek dışı olmaya başladığını söyledi.

Bild gazetesine konuşan Hahn, Türkiye’yle üyelik görüşmelerinin başından beri ‘ucu açık’ olduğunu belirterek, “Üyelik kriterlerine bakılırsa, Türkiye’nin uzun bir süreden beri AB’den uzaklaştığı ortada. Şayet bu tutumundan hızla uzaklaşmazsa, üyelik giderek gerçek dışı bir hal alır” dedi.

‘Türkiye Erdoğan demek değil’

Hahn, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin üyeliğinin mümkün olup olmadığı yönündeki bir soruya ise, “Türkiye Erdoğan değil ve üyelik görüşmeleri süreci bütün toplumu kapsar” yanıtını verdi.

Daha önce Avrupa Komisyonu üyesi Günther Öettinger de Türkiye’nin Erdoğan iktidarında AB’ye üye olmasının mümkün olmadığını söylemişti.

‘Erdoğan AB’ye sırt çevirdi’

AB’nin anayasa değişikliği konusunda Erdoğan’a eleştiriler getirildiğini kaydeden Hahn, cumhurbaşkanının ‘AB’ye sırt çevirdiğini’ söyledi.

Hahn, Türkiye’nin üyelik görüşmelerinin yeniden canlandırılması konusunda ise, hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığını sağlaması, görevden uzaklaştırılan kamu personeli ve tutuklananların adil yargılanmasını garanti etmesi gerektiğini söyleyerek, bunun Die Welt’in Türkiye muhabiri Deniz Yücel dahil, tutuklu bulunan tüm gazeteciler için de geçerli olması gerektiğini kaydetti.