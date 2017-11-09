Avrupa Komisyonu başkanı: Sırbistan ve Karadağ 2025’ten önce AB üyesi

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, önümüzdeki 10 yıl içinde Sırbistan ve Karadağ’ın AB üyesi olmasını beklediklerini açıkladı. Juncker, Bulgaristan ve Romanya’nın Schengen Bölgesi’ne katılmasını istediklerinin de altını çizdi.

Avrupa Birliği’nin (AB) icra organı Avrupa Komisyonu, Karadağ ile üyelik müzakerelerine Haziran 2012’de, Sırbistan’la Ocak 2014’te başlamıştı.

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28 üyesi bulunan AB’ye son katılan ülke 2013 yılında Hırvatistan’dı. Finans ve mülteci krizi nedeniyle, AB genişlemeyi ertelemişti.

Türkiye, Arnavutluk ve Makedonya’nın yanısıra Sırbistan ve Karadağ, AB üyeliği için resmi aday ülkeler.

Schengen Bölgesi’nde 22’si AB üyesi olmak üzere toplam 26 ülke yer alıyor. Schengen Bölgesi ülkeleri arasında seyahat serbestliği bulunuyor, sınır kontrolleri sadece bölgenin dış sınırlarında yapılıyor.

DW Türkçe’de yer alan habere göre, Juncker komisyonun görev süresini dolduracağı 2019 yılına kadar yeni üyelerin katılımının beklenmediğini de vurguladı.