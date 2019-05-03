AB Komisyonu Başkanı Juncker: Biz Avrupalılar kolektif libidoyu kaybettik

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, ‘Avrupalıların birbirlerine karşı kolektif libidoyu’ kaybettiklerini savunarak bunun Birliğin karşı karşıya olduğu tehlikelerden biri olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Almanya’da yayımlanan Handelsblatt’a konuşan Lüksemburglu siyasetçi AB’den ayrılma kararı alan Britanya için de ilginç benzetmeler kullanarak şunları söyledi: “Bir ülkede 40 yıl boyunda ‘AB’ye ait değiliz’ mesajı verirseniz bu sonuç şaşırtıcı olmaz. Britanya’da gelin (AB’yi kast ediyor) başından beri sistematik olarak yerildi ve sonunda reddedildi.”

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Kasım ayında görevi bırakacak olan Juncker, Romanya’nın Sibiu kentinde 9 Mayıs’ta düzenlenecek, birliğin geleceğinin görüşüleceği AB Doruğu’na günler kala kendi döneminine dair de konuştu. Komisyonun, kendi başkanlığı sırasında ‘büyük işlere odaklandığını’ söyleyen Juncker, “Komisyonun yurttaşların yaşamlarının tüm ufak ayrıntılarına karışmamasını sağladım. Bunu kimsenin fark etmemiş olması hayalkırıklığı oldu” dedi.

Birlik karşıtı partilerin güç kazanmasının Avrupa Kıtası açısından kaygı verici olduğunun altını çizen Juncker şöyle devam etti: “Birbirimizi sevmiyoruz. Birbirimize karşı kolektif libidomuzu kaybettik… 2’nci Dünya Savaşı sonrasında böyle bir dönem vardı. Ancak günümüzde Avrupalıların birbirlerini sevmesi 1952’de olduğundan daha kolay olmalı.”



