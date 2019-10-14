Diken

Yaramazlara biraz batar!

AB, Kıbrıs’taki sondaj çalışmalarından dolayı yaptırım listesi hazırlayacak

Avrupa Birliği hükümetleri, Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında yaptığı petrol ve gaz sondaj çalışmalarından dolayı bir ekonomik yaptırım listesi hazırlama konusunda anlaştı.

Fotoğraf: Reuters

Yaptırımın hedefindeki isimler ise şu anda açıklanmadı.

Reklam

AB dışişleri bakanları, ‘Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarına yapılan yasadışı sondaj çalışmalarıyla ilgili tüm gerçek şahısları ve tüzel kişileri hedef alan sınırlayıcı tedbir düzenlemesi taslağı’ hususunda anlaşmaya vardılar.

Öte yandan AB ülkeleri Türkiye’ye silah satışı ile ilgili olarak her ülkenin katı ulusal tutumunu sürdürmesi kararı aldı.

Erdoğan: Avrupa ‘Kapıları açarız’ mesajımızı aldı

Merkel’den Türkiye’ye çağrı: Harekatı derhal durdurun

Almanya, Türkiye’ye silah satışını durdurdu

İsveç AB’den Türkiye’ye silah ambargosu uygulamasını isteyecek

Finlandiya’dan sonra Norveç de Türkiye’ye silah satışını durdurdu

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...