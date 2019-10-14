AB, Kıbrıs’taki sondaj çalışmalarından dolayı yaptırım listesi hazırlayacak

Avrupa Birliği hükümetleri, Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında yaptığı petrol ve gaz sondaj çalışmalarından dolayı bir ekonomik yaptırım listesi hazırlama konusunda anlaştı.

Fotoğraf: Reuters

Yaptırımın hedefindeki isimler ise şu anda açıklanmadı.

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AB dışişleri bakanları, ‘Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarına yapılan yasadışı sondaj çalışmalarıyla ilgili tüm gerçek şahısları ve tüzel kişileri hedef alan sınırlayıcı tedbir düzenlemesi taslağı’ hususunda anlaşmaya vardılar.

Öte yandan AB ülkeleri Türkiye’ye silah satışı ile ilgili olarak her ülkenin katı ulusal tutumunu sürdürmesi kararı aldı.