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Yaramazlara biraz batar!

AB karışmadı: Askeri operasyonlar konusunda yorum yapmıyoruz

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Avrupa Birliği, Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik ‘Zeytin Dalı Harekatı’yla ilişkin herhangi bir yorum yapmadı.

Fotoğraf: Reuters

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin ekibinden Hürriyet’ten Güven Özalp’a gönderilen mesajda, AB’nin askeri bir aktör olmadığı vurgulanarak, “Askeri operasyonlar konusunda yorum yapmıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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‘Zeytin Dalı Harekatı’, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarını bir araya getirecek olan yarınki Dışişleri Konseyi’nde ele alınacak konular arasında.

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