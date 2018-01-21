AB karışmadı: Askeri operasyonlar konusunda yorum yapmıyoruz

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Avrupa Birliği, Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik ‘Zeytin Dalı Harekatı’yla ilişkin herhangi bir yorum yapmadı.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin ekibinden Hürriyet’ten Güven Özalp’a gönderilen mesajda, AB’nin askeri bir aktör olmadığı vurgulanarak, “Askeri operasyonlar konusunda yorum yapmıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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‘Zeytin Dalı Harekatı’, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarını bir araya getirecek olan yarınki Dışişleri Konseyi’nde ele alınacak konular arasında.