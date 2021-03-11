AB’de, Johnson&Johnson’ın Covid-19 aşısına onay

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa İlaç Ajansının (EMA), Johnson&Johnson’ın Covid-19 aşısı için bugün verdiği tavsiye kararını onayladı.

Fotoğraf: Reuters

AB Komisyonu Sağlıktan Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, sosyal medya hesabından, Amerikan ilaç firması Johnson&Johnson’ın geliştirdiği aşıya AB piyasalarında koşullu pazarlama izni verme kararı aldıklarını açıkladı.

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Avrupa’da kullanımdaki Covid-19 aşısı sayısının dörde ulaştığını belirten Kyriakides, “Aşı teslimatlarının mümkün olduğu kadar sorunsuz gerçekleşmesi için şirketle çalışmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

AB’de daha önce BioNTech-Pfizer, Moderna ve AstraZeneca aşılarına onay verilmişti. AB Komisyonunun onayının ardından Johnson&Johnson aşısı AB’de kullanılabilecek dördüncü Covid-19 aşısı oldu.

Yüzde 67 etkili

EMA, aşının 18 yaş üzerindeki kişilerde güvenli ve etkili biçimde kullanılabileceğini, tek doz halinde uygulanan Johnson&Johnson aşısının klinik deneylerde yüzde 67 etkili olduğunu bildirmişti.

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Söz konusu aşı buzdolabında üç aya kadar saklanabiliyor.

Şirketin AB’ye aşı teslimatına en erken nisan ortalarında başlayabileceği belirtiliyor.

AB’de Novavax ve Curevac firmalarının aşılarıyla Rusya’nın Sputnik V aşısının ön değerlendirme süreci ise devam ediyor.

AB’nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer’le 600 milyon, AstraZeneca’yla 400 milyon, Sanofi-GSK’yle 300 milyon, Johnson&Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac’la 405 milyon, Moderna’yla 60 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.