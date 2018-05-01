AB, İsrail’in İran’a yönelik suçlamalarına şerh düştü: Delil yok

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İran’ın gizlice nükleer silah geliştirdiğini öne süren İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun iddiasını delillendiremediğini söyledi.

Netanyahu, bazı fotoğraflar göstererek İran’ın 2015’te yapılan anlaşmaya aykırı olarak gizli bir nükleer program yürüttüğünü ve nükleer başlıklı füzeler üzerinde çalıştığını öne sürmüş, ardından da İsrail parlamentosundan savaş açma yetkisi almıştı.

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Deutsche Welle’nin haberine göre Mogherini iddiaların İran’ın 2015’te imzalanan anlaşmaya sadakatinin sorgulanması için zemin yaratmadığını söyledi.

Mogherini, İran’ın anlaşmaya uyup uymadığına dair denetim yetkisinin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nda (IAEA) olduğunu ve ellerinde aksi yönde bilgisi bulunanların bunları kuruma ya da anlaşmayı yapan taraflara iletmesi gerektiğini söyledi. AB yetkilisi, kurumun İran’la yapılan anlaşma sonrasında hazırladığı 10 raporun tamamında kurallara uyulduğunu belirlediğini hatırlattı.

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Almanya İsrail’in iddialarını inceleyecek

Alman haber ajansı dpa’ya açıklama yapan Alman hükümet sözcüsü ise Netanyahu’nun iddialarını inceleyeceklerini belirterek, “İran’ın tamamıyla barışçıl bir nükleer program yürüttüğüne dair uluslararası toplumun zamanında şüphelerinin olduğu açık” dedi.