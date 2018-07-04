AB iltica raporu: Almanya’ya ilk başvuruda hak kazanan Türkiyelilerin sayısında rekor

Avrupa Birliği (AB) İltica Destek Ofisi (EASO) iltica başvurularına dair bir rapor hazırladı. Rapora göre Almanya’da mülteci statüsü elde etmek için başvuruda bulunan Türkiyelilerin, ilk başvuruda kabul edilmesinde rekor artış görüldü.

Euronews’ten Ertuğrul Özgün’ün haberine göre EASO, ‘2017’de Avrupa Birliği’ne Sığınanların Durumu’ bir rapor hazırladı.

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Rapora göre Almanya’nın ilk başvuruyu takiben mülteci statüsü verdiği Türkiye uyruklu mülteci adaylarının sayısında rekor artış oldu. İlk başvuru sırasında mülteci statüsü elde eden adayların sayısı 2016’da 535’te kalırken, 2017’de bu rakam yüzde 800’den fazla artarak 4 bin 860 kişiye yükseldi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden sığınma talep eden Türkiye kökenlilerin yaptığı başvuruların toplamının da yüzde 42’lik artışla yeni bir seviyeye ulaştığı ortaya çıkmıştı. Bu kapsamda Türkiye vatandaşlarının yaptığı ilk başvuruların sayısı 2016’da 10 bin 660 iken, 2017’de yüzde 46’lık artışla 15 bin 570 kişiye yükseldi. Türkiye uyrukluların ilk başvurularında Almanya yüzde 52 ile ilk sırada yer aldı. Aynı ülkede iltica başvurusu işlemleri sürmekte olan Türkiyelilerin oranı 2017’de yüzde 40 artışla 19 bin kişiye yaklaştı.

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Türkiye’den gelen mülteci adaylarına benzer bir durumun İran ve Afganistan uyruklular arasında da yaşandığı görüldü. 2017’de ilk iltica başvurusu sonucunda mülteci statüsü elde eden İranlıların sayısı yüzde 105 oranında artarken, Afganistan’dan gelenlerde yüzde 50 oranında artış yaşandığı dikkat çekti. Diğer yandan yine Almanya’nın ilk başvuruda mülteci statüsü verdiği Suriyelilerin sayısı ise 2016’da 219 bin 795 iken, 2017’de bu sayının yüzde 70 azalarak 65 bin 910 kişiye geriledi.

Ermenistan vatandaşları da rekor kırdı

Bu arada Almanya’nın ilk başvuru neticesinde mülteci statüsü verdiği kişilerin sayısı genel olarak azalırken, buna paralel olarak ilk başvurusu reddedilen Türkiye kökenli mülteci adaylarının sayısının yüzde 246 oranında arttığı görüldü. AB verilerine göre ret yanıtı alan Türklerin sayısı 2016 yılında 2 bin 855’de kalırken, 2017’de 9 bin 870’e yükseldi. İlk iltica başvurusuna ret yanıtı alanların yüzde 148 gibi rekor sayılabilecek bir oranda arttığı diğer bir grup ise 10 bin 865 kişiyle Ermenistan uyruklular oldu.

Almanya 2016 yılında 256 binden fazla mülteci adayına ilk başvuru sonucunda mülteci statüsü verirken, 2017’de bu sayı yüzde 52 oranında azalarak 123 bin 895 kişiye geriledi. Bu doğrultuda ilk başvurusu için olumlu ya da olumsuz karar verilen Türkiye kökenlilerin sayısı ise 2016’da 3 bin 760 iken, 2017’de yüzde 310 artışla 15 bin 415 kişiye ulaştı.