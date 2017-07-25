AB ile ‘diyalog’ toplantısı: Türkiye yeni fasılların açılmasını istedi, AB ‘Olmaz’ dedi

Türkiye ile AB arasındaki görüşmelerde diyalog mesajı verilirken, Ankara’nın yeni fasılların açılması talebi kabul görmedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB’nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini düzenledikleri toplantının ardından basın açıklaması yaptı.

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Çelik: Yeni fasıllar açılmalı

İfade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve hukuk konularının sıkça gündeme geldiğini aktaran bakan “Çelik, Aramızda sorunlar olduğu anlaşamadığımız konular olduğu açık ama çözüm aramaya devam edeceğiz. Aramızdaki diyalogun yeni bir zemini var. En azından bir yoi içinde birçok diyalogu gerçekleştireceğiz” diyerek, fasılların devam etmesi gerektiğini söyledi.

Hahn: İfade özgürlüğü konusunda kaygılıyız

AB Komiseri Hahn ise mülteci anlaşmasının önemine vurgu yaparak, yeni fasılların açılmayacağını dile getirdi: “Şu an fasılların daha fazla açılması mümkün değil. Türkiye’deki tutuklamalar, ifade özgürlüğü konusunda kaygılıyız. Vize konusunda mesajımız net. Türkiye koşulları yerine getirdiği takdirde AB sözüne sadık kalacaktır. Türkiye’nin 77 kriterden tamamlanması gereken beş kriteri daha var. Bu süreçte Türk muhataplarımızla yakın irtibatımız sürecek.”

Çavuşoğlu: Gazeteci olmak her suçu işlemeyi meşru kılmaz’

Tutuklu gazetecilere ilişkin AB’nin tavrına değinen bakan Çavuşoğlu ise, yine ‘terör’ tanımı yaptı: “Gazeteci kimliğine sahip olmak her türlü suçu işlemeyi meşru göstermez veya başka bir meslek de olabilir. Hain darbe girişiminin içinde bulunan ve bu darbe girişimine aktif destek veren kim olursa olsun, ister gazeteci ister asker ister polis ister siyasetçi fark etmez, hepsi aynı, birini diğerinden ayıramayız. O yüzden gerçek demokratik muhalefetle teröre destek verenler ayırımını bilmezsek o zaman sorun orada başlar. Bunu çok iyi bir şekilde tespit edip ayırt etmek lazım. Bu konularda her türlü bilgiyi biz AB’ye vermeye, bilgiyi paylaşmaya hazırız, bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonraki süreçte de yapacağız.”