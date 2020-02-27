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Yaramazlara biraz batar!

AB ‘iki Türk yetkiliye’ sondaj yaptırımını başlattı

Avrupa Birliği (AB), ‘ismi açıklanmayan’ iki Türk yetkiliye, Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetlerinden dolayı yaptırım başlattığını açıkladı.

Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı (Arşiv)

AB 20 Ocak’ta Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yaptığı sondaj çalışmaları nedeniyle yaptırım uygulanacak isim listesi oluşturma çalışmalarını sürdürdüğünü duyurmuştu.

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Reuters’in haberine göre AB, iki Türk yetkiliye, Kıbrıs açıklarındaki hidrokarbon sondaj faaliyetlerinde üstlendikleri rol nedeniyle yaptırım uygulandığını belirterek, bu kişilere seyahat yasağı getirildiğini ve mal varlıklarının dondurulduğunu açıkladı.

Açıklamada, ismi açıklanmayan yetkililer hakkında Kasım ayında alınan kararlar doğrultusunda yaptırım uygulandığı belirtilerek, şöyle dendi: “Bu kişiler, Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından izin verilmeyen (Türkiye’nin) Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon sondaj faaliyetlerinin planlanması, yönetimi ve uygulanmasından sorumludur.”

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