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AB Hollanda’ya toz kondurmadı: Türkiye abartılı ifade ve hamlelerden kaçınmalı

 

Türkiye’nin Hollanda’yı kınamasını beklediği Avrupa Birliği, Türkiye’ye itidal tavsiyesinde bulunurken Hollanda’ya toz kondurmadı.

Fotoğraf: Reuters

Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni vermemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti.

Fransa gibi bazı ülkelerin yanısıra Avrupa Konseyi itidal çağrısında bulunmuştu.

Diyalog çağrısı

AB açıklamasında, gerilimin tırmandırılmaması çağrısında bulundurulurken, toplantı ve mitinglere yönelik düzenlemelerin üye ülkelere bırakıldığı belirtilerek Hollanda’ya herhangi bir eleştiri getirilmedi.

AB Türkiye’ye ise abartılı ifade ve hamlelerden kaçınma tavsiyesinde bulundu, meselelerin ancak diyalogla çözülebileceğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hollanda için ‘Nazi artığı’ ifadesini kullanmıştı.

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