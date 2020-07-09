AB, Hırvatistan ve Bulgaristan’ı avro bölgesine almak için ilk adımı atıyor

Avro bölgesi yetkilileri, Hırvatistan ve Bulgaristan’ın avroya geçebilmesi için ilk adımı atmaya hazırlanıyor.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’a bilgi veren yetkililer, iki ülke ERM-2 olarak adlandırılan mekanizmaya davet edileceğini söyledi. Bu mekanizma, her iki ülkenin de üç yıl sonra avroyu para birimi olarak kabul edebilmeleri için ön aşama niteliği taşıyor.

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Bu hamle, şu anda 19 üyesi bulunan avro bölgesinin 2015 yılından beri ilk defa genişlemesinin önünü açacak.

Avrupalı yetkililer, avro bölgesi ve Avrupa Birliği maliye bakanlarının bugün ve yarın yapacağı toplantılarda nihai onay geldikten sonra bu kararın hayata geçirileceğini belirtti.

Yetkililer, spekülasyonu engellemek adına kararın piyasalar kapalıyken, muhtemelen hafta sonu açıklanacağını söyledi.