AB heyeti, Erdoğan’a insan haklarıyla ilgili ‘derin endişeler’ iletmiş

Avrupa Birliği (AB) heyeti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a insan haklarına ilişkin ‘derin endişeler’ iletildiğini açıkladı.

Fotoğraf: AA

Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von oer Leyen’le görüştü.

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Leyen ve Michel, cumhurbaşkanlığında basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası açıklama yaptı.

Euronews Türkçe’nin aktardığına göre Michel, “Türkiye’deki insan haklarıyla ilgili derin endişelerimizi Erdoğan’a ilettik. Hukuk devleti ve insan haklarına saygı AB’nin en temel değerleridir” dedi.

“Türkiye insan haklarına saygı göstermelidir” diyen Leyen ise Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmasının ‘üzüntü verici olduğunu’ söyledi.

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Komisyon başkanı, “Türkiye’nin sözleşmeden çıkmasından derin endişe duyuyorum. Bu kötü bir sinyal” ifadesini kullandı.

Kavala ve Demirtaş

‘İnsan hakları konularının müzakere edilemeyeceğini’ kaydeden Leyen, Erdoğan’la görüşmede Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin tutuklu işadamı Osman Kavala ve eski HDP genel başkanı Selahattin Demirtaş konusunda verdiği kararların da ‘gündeme getirildiğini’ belirtti; Avrupa Konseyi’nin kurucusu olarak Türkiye’nin bu kararlara saygı duymasının önemine dikkat çekildiğini aktardı.