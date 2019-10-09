AB: Harekata son verin

Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülke, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda başlattığı askeri harekata son vermesini talep ederek Suriye sorununa askeri yöntemlerle çözüm bulunamayacağı vurgulandı.

DW Türkçe’nin haberine göre, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği’nden yapılan açıklamada “AB Türkiye’yi tek taraflı askeri eylemine son vermeye çağırmaktadır. Kuzeydoğudaki yeni çatışmalar tüm bölgenin istikrarını baltalar, insanların daha fazla acı çekmesine ve yerinden olmasına neden olur” dendi.

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Açıklamada ayrıca “Kuzeydoğu Suriye’de Türkiye’nin tasarladığı ‘güvenli bölge’ denilen alanın, mültecilerin dönmesi için BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından belirlenen uluslararası standartları karşılaması olası değildir” dendi, mültecilerin geri dönüşlerinin ‘güvenli, gönüllü ve onurlu’ olması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ‘Demografiyi değiştirme girişimlerinin kabul edilemeyeceği’ de vurgulanarak, Türkiye’nin güvenlik endişelerine askeri değil, siyasi ve diplomatik yollardan çözüm bulması gerektiği belirtildi.

Türkiye’nin tek taraflı harekatının küresel koalisyon tarafından IŞİD ile mücadelede kazanılan ilerlemeyi tehdit edeceği ve IŞİD’in yeniden güçlenmesi için ‘verimli bir zemin’ yaratacağı belirtildi. AB, tutuklu bulunan IŞİD’lilerin tutukluluk hallerinin devamının tekrar IŞİD saflarına katılmamaları için zorunlu olduğunu da kaydetti.