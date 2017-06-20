AB, Erdoğan’ın ‘yeni fasıl açma’ çağrısına kulak asmadı: Gündemde değil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeni fasıl açma çağrısı yaparken, Avrupa Birliği (AB) bunun gündemde olmadığını söyledi.

BBC Türkçe’ye konuşan bir AB sözcüsü, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin resmen dondurulmadığını, ancak ilerleme sağlanmasının Türkiye’nin insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi alanlarda yapılan değerlendirmelere bağlı olduğunu söyledi.

‘Türkiye’nin atacağı adımlara bağlı’

Yeni fasılların açılması için oy birliğiyle karar alınması gerektiğini dile getiren sözcü, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının oluşturduğu genel işler konseyi kararının şu anda da geçerli olduğunu kaydederek, ortaya çıkan koşullar altında açılması düşünülen yeni başlık olmadığını ifade etti.

Sözcü, yeni fasılların açılması için Türkiye’nin AB’den uzun süredir eleştiri aldığı başlıklarda adım atması gerektiğini söyledi: “Bu nedenle, yeni başlıkların açılması Türkiye’nin atacağı adımlara bağlı. Müzakerelerdeki ilerleme, Türkiye’nin de bağlı olduğu ve aralarında hukukun üstünlüğü, insan hakları ve temel hakların da bulunduğu bir dizi koşula göre değerlendiriliyor.”

Erdoğan’dan fasıl çağrısı

Erdoğan, referandum sürecinde kapıyı kapatmak üzere olduğu AB’ye geçen hafta şöyle seslenmişti: “AB kapısında 54 yıldır bekliyoruz. Başka bir ülke yoktur bu kadar uzun süre bekletilen. Ve bu sürede sadece 14 faslın içerisinde bir faslın aç-kapası yapılmıştır, diğer fasıllarda açma var, kapama yoktur, ki bu uygulamalarda da aslında olmayan bir şeydi, bunu sadece Türkiye’ye karşı uyguladılar. Diyoruz ki, açın fasılları, çalışalım, nerede eksiğimiz varsa söyleyin, biz bunları süratle yerine getirelim.”