AB ekonomisinde veri tarihinin en sert küçülmesi

Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, Covid-19 salgını nedeniyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11.9, 2019’un ikinci çeyreğine göre de yüzde 14.4 küçüldü.

Fotoğraf: Reuters

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi’nin bu yılı ikinci çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayınladı.

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Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış gayri safi yurt içi hasıla (GSYH), bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 12.1, 2019’un aynı dönemine göre de yüzde 15 geriledi.

GSYH, ikinci çeyrekte birinci çeyreğe kıyasla İspanya’da yüzde 18.5, Fransa’da yüzde 13.8, İtalya’da yüzde 12.4, Almanya’da yüzde 10.1, Belçika’da yüzde 12.2, Avusturya’da yüzde 10.7, Portekiz’de yüzde 14.1 oranında geriledi.

Böylece, AB ve Avro Bölgesi’nde söz konusu büyüme verilerinin ölçümüne başlanan 1995 yılından beri en sert düşüş ölçüldü.

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Öte yandan, birinci çeyrekte Avro Bölgesi yüzde 3.6, AB de yüzde 3.2 küçülmüştü.