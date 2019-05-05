‘AB düzenlemesi’ sayesinde hayvanat bahçesinde…

Almanya’daki Heidelberg Hayvanat Bahçesi davetsiz misafir olarak güvenlik bariyerini aşarak dışarıdan gelen bir rakunu kabullenmek zorunda kaldı. Bunun en önemli nedeni 2015 tarihli Avrupa Birliği (AB) düzenlemesine göre yeniden yabani hayata bırakılmasının yasak olması.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Rakunların bulunduğu bölmede her zamankinden bir fazla rakun olduğunu fark eden hayvanat bahçesi bakıcıları davetsiz misafire ‘Fred’ takma adını verdi.

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Hayvanat bahçesi yönetiminden Sandra Reichler şunları söyledi:“Bir sabah yedi olan rakun sayımızın sekize yükseldiğini gördük. İçeri girmeyi nasıl başardı bilmiyoruz ama onu AB düzenlemesine göre dışarı çıkaramayız. Ayrıca Fred kendini zorla kabul ettirdi ve buradaki hayata uyum sağladı.”

Rakunlar, Avrupa’da, yaşadıkları ortamdan başka bir ekosisteme girip çoğalarak bu ekosistemi tehdit eden tür anlamına gelen ‘istilacı tür’ kategorisine giriyor. Avrupa Birliği’nin 2015’te uygulamaya konulan düzenlemesine göre hayvanat bahçesinde yaşayan bir istilacı türün yeniden yabani ortama bırakılması yasak.

Reichler, Fred’in bu hukuki düzenleme uyarınca ürememesi için kısırlaştırılmasının gerektiğinin de altını çizdi.