AB dış sınırlarını ‘corona’ya karşı bir aylığına kapatıyor

Avrupa Birliği (AB) corona virüs salgınını önlemek adına dış sınırlarını 30 günlüğüne kapatmayı kararlaştırdı. Ülkeler arası sınırlarda ürünler için hızlı geçiş sistemi uygulanacak.

Fotoğraf: Reuters

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: “Bir virüsle mücadele ediyoruz. İnsanlarımızı ve ekonomilerimizi korumak için elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Gerekeni yapmaya hazırız. Mevcut durum değiştikçe gerekli önlemleri almakta tereddüt etmeyeceğiz.”

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Tıbbi malzemelerin ve gıdaların ulaşımının aksamaması için ise hızlı geçiş sistemleri kurulacak.

‘Sosyo-ekonomik bir tsunami’

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, salgının ‘sosyo-ekonomik bir tsunami’ye yol açtığını söyleyerek her ülkenin bundan darbe alacağını belirtti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise AB ülkeleri arasında salgından etkilenenlere yardım amaçlı ortak bir destek fonuyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü, henüz ortak bir kararın alınmadığını belirtti.