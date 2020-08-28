AB diplomatı: Türkiye’ye yaptırım hazırlamaya yönelik fikir birliği var

Avrupa Birliği’nin (AB) üst düzey diplomatı Josep Borrell “Türkiye (Doğu Akdeniz’de) tek taraflı adımlardan uzak durmalı” dedi.
Türkiye’ye karşı yaptırım hazırlamaya yönelik fikir birliği olduğunu kaydeden Borrell, “Türkiye’nin davranışı karşısındaki hayal kırıklığı giderek artıyor. Türkiye’ye karşı kısıtlayıcı önlemler gemiler gibi varlıkları hedef alabilir” diye konuştu.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise “Türkiye’ye karşı kısıtlayıcı önlemler Eylül’deki AB zirvesinde değerlendirilmeli” dedi.