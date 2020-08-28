Diken

Yaramazlara biraz batar!

AB diplomatı: Türkiye’ye yaptırım hazırlamaya yönelik fikir birliği var

Avrupa Birliği’nin (AB) üst düzey diplomatı Josep Borrell “Türkiye (Doğu Akdeniz’de) tek taraflı adımlardan uzak durmalı” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’ye karşı yaptırım hazırlamaya yönelik fikir birliği olduğunu kaydeden Borrell, “Türkiye’nin davranışı karşısındaki hayal kırıklığı giderek artıyor. Türkiye’ye karşı kısıtlayıcı önlemler gemiler gibi varlıkları hedef alabilir” diye konuştu.

Reklam

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise “Türkiye’ye karşı kısıtlayıcı önlemler Eylül’deki AB zirvesinde değerlendirilmeli” dedi.

Merkel: Doğu Akdeniz’de AB ülkeleri Yunanistan’ı desteklemekle yükümlü

Atış eğitimi için Doğu Akdeniz’de yeni Navtex

Türk ve İtalyan donanmasından üç gemi, Doğu Akdeniz’de eğitim yaptı

Deniz Kuvvetleri, Doğu Akdeniz’de eğitim düzenleyecek

Doğu Akdeniz’deki ‘Oruç Reis’ gemisinin çalışma süresi uzatıldı

Erdoğan: Doğu Akdeniz’de, Libya’da, Ege’de haklarımızı korumaya odaklandık

Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz’de yeni ruhsat vererek sondajı sürdüreceğiz

Akdeniz’in doğusunda sismik araştırma yapılacak

SON HABERLER

Trabzonspor’dan Fenerbahçe’ye yanıt: Tazminat değil yargılama gideri

Trabzonspor’un sitesinde yer alan açıklamada, “Fenerbahçe Kulübü’nün, İsviçre Federal Mahkemesi’ne açılan davanın yargılama giderlerinin tarafımızca ödenmesi kararını da ‘Trabzonspor, kulübümüze tazminat ödemeye mahkum edildi’ ifadeleriyle açıklamasını da tam bir şark kurnazlığı şeklinde değerlendiriyoruz.” dendi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...