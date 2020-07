AB, Covid-19 tedavisinde remdesivir kullanımına onay verdi

Avrupa Komisyonu antiviral ilaç remdesivirin Covid-19 hastaların kullanımına şartı onay verdiğini duyurdu. İlaç, Avrupa Birliği’nin Covid-19 için onay verdiği ilk tedavi oldu.

Fotoğraf: Reuters

Covid-19’da iyileşme sürecini kısalttığı kanıtlanan ilaç ağır durumdaki hastalarda kullanılacak.

Reklam

Komisyon, ilacın üreticisi Gilead ila şirketiyle 27 AB ülkesi için gerekli dozu sağlamak üzere görüşmelere başladığını da duyurdu.

Karar ABD’nin söz konusu ilacın neredeyse tamamını satın aldığı haberinden bir gün sonra açıklandı. ABD’nin 500 bin doz satın alması dünyanın geri kalanında yaşayanların ilacı bulmakta sorun yaşayabileceği anlamına geliyor. Bu miktar şirketin temmuz ayı üretiminin tamamı ile ağustos ve eylül üretimlerinin de yüzde 90’ına eşit.

The Commission said on Wednesday it was in negotiations with Gilead to obtain doses of remdesivir for the 27 European Union countries.

Reklam

The European Commission said on Friday it had given conditional approval for the use of antiviral remdesivir in severe COVID-19 patients following an accelerated review process, making it the region’s first therapy to be authorised to treat the virus.