AB ‘corona’ya karşı 9.4 milyar avroluk sağlık programı hazırlayacak

Avrupa Birliği (AB), Covid-19’un yarattığı ekonomik krizle mücadele edebilmek için 9.4 milyar avro bütçeli yeni bir sağlık programı hazırlayacak.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre, AB Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliğinden Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında, AB’nin sağlık alanına yönelik yeni bir program kuracağını açıkladı.

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Sağlıkla ilgili yaşanabilecek çeşitli sınamalara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirten Kyriakides, sağlık alanına yönelik yeni programa ayrılacak kaynağın AB’nin 2021-2027 yıllarındaki bütçesinden aktarılacağını ifade etti.

Program dahilinde kriz durumlarında kullanılacak tıbbi malzemelerin stoklanacak ve krizlere hızlı müdahale etmek üzere sağlık çalışanı rezervi oluşturulacak.

Ayrıca sağlık çalışanlarına çeşitli eğitimler sunulacak, olası sağlık tehditleri de daha yakın takip edilecek.

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Programın yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu’nun ve AB üyesi ülkelerin onayı gerekiyor.