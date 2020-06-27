AB, ‘corona’dan etkilenen ülkelere 4.9 milyar avro yardım yapacak

Avrupa Birliği (AB), Covid-19 salgınından etkilenen ülkelere test, tedavi ve aşı çalışmaları için 4.9 milyar avro yardım taahhüdünde bulundu.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, video konferans yöntemiyle düzenlenen ‘Küresel Hedef’ adlı etkinlikte konuştu.

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‘Herkes test, tedavi ve aşıya erişebilmeli’

Von der Leyen, yardıma ihtiyacı olan topluluklara destek vermenin önemine işaret ederek, AB kurumlarının salgından etkilenen savunmasız ülkelere test, tedavi ve aşı için 4.9 milyar avro yardım taahhüdünde bulundu.

Komisyon başkanı, insanların nerede yaşadıklarına veya nereli olduklarına bakılmaksızın test, tedavi ve aşıya erişebilmesi gerektiğini söyledi.

Pandemi nedeniyle küresel sağlık örgütlerinin iş birliği yapması gerektiğini vurgulayan von der Leyen, ülkelerin, işletmelerin ve hayırseverlerin bu sürece mali katkı vermesi gerektiğini belirtti.

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Etkinliğe ABD’li oyuncu ve güreşçi Dwayne Johnson ile Shakira, Justin Bieber ve Miley Cyrus gibi şarkıcılar da katıldı.