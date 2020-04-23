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Yaramazlara biraz batar!

AB ‘corona’ sonrası ekonomik toparlanmaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB) liderleri, corona virüsü salgınının ardından ekonomik toparlanma için ortak finansman çalışmalarına bugün (23 Nisan) başlayacak.

Fotoğraf: Reuters

Birçok lider, 27 ülkeden oluşan birliğin korunması için, özellikle salgından daha çok etkilenen bölgelere finansman desteğinin hayati olduğu görüşünde.

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Bugünkü zirveye katılacak bir AB yetkilisi, “Krizle başa çıkmak için özel bir araca ihtiyaç olunduğu artık ortak görüş haline geldi” diye konuştu.

AB zirvesi başkanı Charles Michel yazdığı mektupta, “Komisyonun tam olarak nelere ihtiyaç duyulduğunu saptanması ve karşılaştığımız zorluğa uygun bir teklifle gelmesi için yetkilindirilmesi önerisinde bulundum” dedi.

Yetkililer, liderlerin AB’nin yürütme kolundan nisan sonuna ya da mayıs başına kadar bir kalkınma paketi sunmasını ve bunun finansmanının nasıl yapılacağının tespit edilmesini istediklerini aktardı.

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Zirve öncesi önerilen rakamlar 1 trilyon avrodan birkaç trilyon avroya kadar çeşitlilik gösteriyor. Ancak fonun toplanma yöntemi ve bunun kredi mi yoksa geri ödemesiz olarak mı dağıtılacağı en çok tartışılan mesele.

Fransa ve İspanya ortak borçlanma teklif etmiş, Almanya ve Hollanda dahil birçok ülke bu teklifi reddetmişti.

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