AB, Çin ve Dünya Ticaret Örgütü’nün diğer üyeleri geçici temyiz kurulu üzerinde anlaştı

Avrupa Birliği (AB) ve Çin’in de aralarında yer aldığı Dünya Ticaret Örgütü’nün (WTO) 17 üyesi, ABD’nin WTO’nun temyiz organını devre dışı bırakmasının ardından geçici bir temyiz mekanizması kurulması konusunda anlaştı.

Fotoğraf: Reuters

Washington önümüzdeki iki yıllık randevuları dondurarak uluslararası ticaretin en yüksek mahkemesi konumundaki WTO Temyiz Kurulu’nu işlevsiz hale getirmişti. Kurulun üç üyesinin ikisinin de görev süresinin Aralık ayında dolması üzerine kurul karar veremez hale gelmişti.

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Açıklama, AB Komisyonu tarafından yapıldı.

AB daha önce, Norveç ve Kanada ile sorunları çözebilecek ayrı bir temyiz organı oluşturmuştu.