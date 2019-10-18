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Yaramazlara biraz batar!

AB: Bu gerçek ateşkes değil, aslında Kürtlerin teslim olması

Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü askeri harekata ara vermesinin gerçek bir ateşkes olmadığını belirtti ve Ankara’ya Suriye’deki askeri operasyonlarını derhal sona erdirmesi çağrısında bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye geçen hafta başlattığı operasyonda kurmayı amaçladığı güvenli bölgeden geri çekilmeleri için Suriyeli Kürt güçlere beş gün süre verilmesi konusunda ABD ile anlaşma sağladı.

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Tusk, Brüksel’de gazetecilere şöyle dedi: “Sözde ateşkes beklediğimiz bir şey değildi. Bu ateşkes değil aslında Kürtlerin teslim olmasıdır.”

Tusk şöyle devam etti: “Türkiye’ye askeri harekatına derhal son vermesi, güçlerini geri çekmesi ve uluslararası insan hakları hukukuna saygı duyması yönündeki çağrımızı yinelemek zorundayız.”

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