AB bildirisi: Türkiye’nin Afrin harekatı insani durumu daha zor hale getirdi

Avrupa Birliği, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki Afrin’de gerçekleştirdiği harekatın, insani durumu daha zor hale getirdiğini savundu.

Sputnik’in haberine göre Brüksel’de gerçekleştirilen AB Dışişleri Konseyi toplantısında Suriye’deki gelişmeleri ele alan 28 ülkenin dışişleri bakanları, toplantı sonunda ortak bildiri yayınladı.

Reklam

Ortak bildiride şöyle dendi: “Harekat yerel halkın yer değiştirmesine neden oldu. AB, başta Türk ordusunun harekatının ardından Afrin’de olmak üzere, Suriye’nin kuzeybatısındaki insani durumun kötüye gitmesinden derin endişe duyuyor ve sivil kuruluşlar için güvenli, engelsiz ve hızlı erişim sağlanmasının gerekliliğinin altını çiziyor.”