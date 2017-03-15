AB bakanının OHAL savunması: Demokrasi ve hukuku korumak için

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasının demokrasi ve hukuku savunmasız bırakacağını öne sürdü.

Reuters’a konuşan Çelik, OHAL’in kaldırılması gerektiğiyle ilgili eleştirilere şu yanıtı verdi: “Mevcut şartlar altında Türkiye’ye ‘OHAL’i kaldırın’ demek ‘Türk demokrasisini ve hukuk sistemini savunmasız bırakın’ demektir, bu gerçekçi bir yaklaşım değil.”

Vize serbestisi konusunda Avrupa Birliği’nin objektif ve hakkaniyetli bir yaklaşım üretemeyeceğini savunan Çelik, Türkiye’nin göçmen anlaşmasını istediği zaman gözden geçirebileceğini söyledi: “Türkiye göçmen anlaşmasıyla her şeyi yapmışken AB hiçbir sözünü yerine getirmedi; Türkiye’nin bu anlaşmayı yürütme konusunda karşı tarafa hiçbir yükümlülüğü yoktur. Türkiye istediği zaman, istediği şekilde göçmen anlaşmasını gözden geçirebilir; gözden geçirilmesinin zamanı geldiğine inanıyorum; bu anlaşmanın sürdürülmesi için bir sebep olduğunu düşünmüyorum.”

‘Yaptırımlar hükümete, halka değil’

Hollanda’yla krize değinen AB bakanı, uygulanan yaptırımların ve eleştirilerin muhatabının Hollanda hükümeti olduğunu belirtti: “Hollanda’ya eleştirilerimiz Hollanda hükümetinin uyguladığı terörle ilgili; Hollanda halkı, ekonomi ve iş dünyası yaptırımların dışında. Hollandalı işadamlarının Türkiye’deki yatırımları krizin bir parçası ve muhatabı değil.”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun iniş izninin iptal edilmesiyle başlayan gerilimde Hollanda’ya yönelik dört yaptırım kararı çıkmış, üst düzey ilişkiler askıya alınmıştı.