AB Bakanı Çelik’ten AP’nin kararına ‘tanıdık’ yorum: Aynen iade ediyoruz

Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, Türkiye ile müzakerelerin durdurulması yönünde tavsiye kararı alan Avrupa Parlamentosu’nun raporunu bir kez daha ‘aynen iade edecekleri’ni söyledi.

Çelik daha önce de AP’nin Türkiye’yi eleştiren raporunu ‘aynen iade edecekleri’ni söylemişti.

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AB’nin yürütme organı Avrupa Parlamentosu bugün 64’e karşı 477 oyla Türkiye ile müzakerelerin durdurulması gerektiğine dair raporu onaylamıştı. Rapor, referandumla onaylanan anayasa değişikliğinin AB uyum şartlarına aykırı olduğunu belirtiyordu.

AB Bakanı Ömer Çelik, karara yönelik yaptığı ilk açıklamada, raporu ‘yok hükmünde’ diye niteleyip, “Bu rapor bir işbirliği raporu değil. Bu rapor yok hükmünde ve geçersiz kabul ediyoruz. Bizim tarafımızdan hiçbir değerlendirme olmadan aynen iade edilecektir” dedi.

Raporu bazı ülkelerin kendi görüşlerini yansıttığı bir ‘sabotaj belgesi’ olarak değerlendiren Çelik, “Vizyonsuzluk belgesi, yararlanabileceğimiz raporlar olmaktan çıkmaktadır. Objektif bir belge değildir” diye konuştu.