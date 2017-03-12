AB Bakanı Çelik ‘teşhis’i koydu: Bunun adı resmen faşizm

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Hollanda hükümetinin yaptıklarını, ‘resmen faşizm’ diye niteledi. Bakan, Hollanda başbakanını da ‘ırkçı zihniyetin sözcüsü haline gelmek’le suçladı.

Hollanda önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu Rotterdam’a götürecek uçağa iniş izni vermemiş, sonra da Almanya’dan kara yoluyla gelen Aile Bakanı Betül Sayan Kaya’nın konvoyunu yine Rotterdam’da durdurup geri dönmesini istemişti.

Bakandan ağır ifadeler

Çelik Twitter hesabından şunları yazdı: “Hollanda hükümeti geçmişte tüm Avrupa’ya büyük acılar yaşatmış karanlık bir zihniyeti hortlatıyor. Hollanda ırkçı ve karanlık bir zihniyet tarafından ele geçirildi. Bu zihniyet Hollanda halkı için de tüm dünya için de tehlikeli.”

Çelik şöyle devam etti: “‘Hür dünya’ diye bir şey varsa bu karanlık zihniyete karşı direnmelidir. İnsanlığı tehdit eden bir gidişat bu. Türkiye’ye karşı gösterilen bu tavır ile Hollanda demokrasisi iflas etmiştir. Hollanda hükümeti demokrasiyi askıya almıştır. Bu gerici zihniyete karşı, dünyanın ve Avrupa’nın tüm demokratları direnmeli ve tavır almalıdır. Hollanda Başbakanı şu anda dünyayı İkinci Dünya Savaşı’na sürükleyen karanlık/ırkçı zihniyetin sözcüsü haline gelmiştir. Demokratik haklar çerçevesinde vatandaşlarımızla buluşmaların engellenmesi, Berlin Duvarı’nın yeniden inşa edilmesidir. Avrupa yeniden utanç duvarları ile bölünmeye çalışılıyor. Utanç Duvarı’na ilk tuğla Hollanda Başbakanı tarafından koyulmuştur. Faşizm, Hollanda’da uyanmış ve sahne almıştır. Tüm dünyadaki gerçek demokratların hür dünya için buna tepki vermesi gerekir.”

Ne olmuştu?

Çavuşoğlu, bu sabah katıldığı canlı yayında Hollanda’ya gideceğini yinelemiş, iniş izninin iptal edilmesi durumunda Hollanda’ya ekonomik ve siyasi yaptırım uygulanacağını söylemişti.

Hollanda saatler sonra güvenlik gerekçesiyle Çavuşoğlu’nun iniş iznini iptal etmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da ilk değerlendirmesinde ‘Nazi kalıntısı’ olarak tanımladığı Hollanda’ya “Bakalım bundan sonra senin uçakların Türkiye’ye nasıl gelecek?” diye seslenmişti.