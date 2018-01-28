AB bakanı, AP raportörü Piri’yi ‘hükümsüz’ ilan etti: Söylediklerini ciddiye almıyoruz

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri’yi ciddiye almadıklarını söyledi.

Çelik, Twitter’daki paylaşımlarında Piri’nin “PKK ve benzerleri bizim için tehdit değil, bizim için IŞİD tehdit” dediğini belirterek ‘kafalarındaki çarpıklığı açıkça ifade ettiklerini, cümlelerle oynanan çirkin oyuna son verdiklerini’ ifade etti.

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“Türkiye hem DEAŞ hem de PKK ile aynı şiddette mücadele eden tek ülkedir. Avrupa’da pek çok yerde ise PKK’nın aktif himaye gördüğü açıktır” diyen Çelik, Avrupa’nın PKK saldırılarında Türkiye’yle dayanışmadığını kaydetti.

AB bakanı şöyle devam etti: “Piri ve benzerleri insanlığı kendi coğrafyalarından ibaret sandığı için onları tehdit edene terörist diyor ama başkalarına saldıran teröristleri tehdit görmüyor. Teröre bakıştan önce ‘insan’ bakışla alakalı problem olduğu çok açık. Terör örgütlerinin kendilerine ideolojik hayat sahası bulması esasında bu çarpık zihin durumundan kaynaklanıyor. Ne hazindir ki bu zihniyet AP’de Türkiye raportörlüğü yapıyor. Türkiye açısından mesele açıktır. DEAŞ’la da PKK ve benzerleriyle de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ve bu çarpık zihniyete sahip raportörün Türkiye raporu olarak söylediklerinin hiçbirini ciddiye almayacağız.”