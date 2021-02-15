AB, vatandaşlarını yaz sonuna kadar aşılamayı hedefliyor

Avrupa Komisyonu’nun iç pazardan sorumlu üyesi Thierry Breton, yaz sonuna kadar aşı olmak isteyen herkesi aşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Breton, Fransız BFM televizyonuna yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin anlaşma imzaladığı aşılara ek olarak yeni bir Covid-19 aşısına ihtiyaç duymadığını ifade etti.

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AB, opsiyonlar dahil olmak üzere, BioNTech-Pfizer ile 300 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 160 milyon doz aşı almak için sözleşme imzalamıştı. Pfizer’dan ekstra 75 milyon doz daha alınabileceği belirtilmişti.