AB anayasa değişikliğini mercek altına alacak

Avrupa Birliği (AB), Türkiye’de olası bir anayasa değişikliğini, ‘bir aday ülkenin yükümlülükleri’ çerçevesinde değerlendireceğini bildirdi.
Teklif, AB nezdinde özellikle tek adamlık, denge denetim mekanizmaları ve yargı bağımsızlığına ilişkin soru işaretleri oluşturmuştu.
Avrupa Konseyi’nin anayasa reformlarını incelemekle görevli kurumu Venedik Komisyonu, söz konusu anayasa değişikliği teklifiyle ülkenin otoriter bir rejimi engelleyecek tüm mekanizmalardan yoksun bırakıldığını belirtmişti.
AB açıklamasında Venedik Komisyonu’nun görüşünün dikkatlice incelendiği, referandumdan ‘Evet’ çıkması durumunda fiili durumun takibe alıncağı belirtildi.
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