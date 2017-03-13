AB anayasa değişikliğini mercek altına alacak

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Hollanda özür dileme noktasına getirilecektir” dedi. Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni vermemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere iktidar Hollanda’ya ‘bedel ödetileceğini’ söylemiş, CHP ve […]