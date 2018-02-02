AB, Af Örgütü yetkilisinin tutuklanmasına tepkili: Kaygı verici gelişmelerin yeni örneği

Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Avrupa Komisyonu Genişleme Sorumlusu Johannes Hahn, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Başkanı Taner Kılıç’ın tutuklanmasının Türkiye-AB ilişkilerini zedelediğini belirtti.

CNN Türk’ün haberine göre Mogherini ve Hahn’ın yayınladığı açıklamada, Türkiye ile AB ilişkilerinin normale dönmesi için ‘hukukun üstünlüğü’ ilkesine önem verilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

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Açıklamada, Kılıç’ın yeniden tutuklanması için, “Türkiye’de hukuk devletine, hukukun üstünlüğüne zarar veren endişe verici gelişmelerin yeni bir örneği” yorumu da yapıldı.

Ne olmuştu?

Kılıç, telefonunda ‘FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ bulunduğu iddiasıyla 9 Haziran 2017’de tutuklanmıştı. Çeşitli sivil toplum örgütü temsilcilerinin yargılandığı Büyükada davasına dahil edilen Kılıç önceki gün İstanbul 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ancak Kılıç, yeni yakalama kararı uyarınca cezaevinden çıkarken gözaltına alınıp yeniden tutuklanmıştı.