‘AA’ya talimat’ iddiası sonrası Erdoğan’ın damadından Akşener’e milyonluk dava

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tazminat davası açacak.

Akşener, Anadolu Ajansı’nın seçim simülasyonunun bir kanalda yanlışlık yayınlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Damadın Anadolu Ajansı’na ’24 Haziran akşamı bizi yüzde 52 olarak ilan edeceksin’ dedi mi, demedi mi?” sözleriyle seslenmişti.

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Albayrak, Twitter üzerinden isim veremeden Akşener’e dava açacağını duyurdu.

Erdoğan’ın damadı da olan bakan, ‘millette aradığı karşılığı bulamayanların bir kez daha iftiralara sarılmalarını üzüntüyle izlediklerini’ ifade etti.

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“Siyaseten yok oluşlarına çare bulmak, bir kez olsun Sn. Cumhurbaşkanımızca muhatap alınabilmek için artık iftiranın, saçmalamanın ötesine geçmişlerdir. Acıyoruz” diyen Albayrak, ‘müfteri’ diye tanımladığı Akşener’i, iddiasını ispatlaması için ‘adaletin önüne’ davet etti.

Enerji bakanı şunları dile getirdi: “Bu aşağılık iftirasına yarın (bugün) 1 milyon TL’lik tazminat davası açıyorum. Bu davanın gelirini, bugün ittifak kurmaktan utanmadıkları terör örgütlerince şehit edilen kahramanlarımızın ailelerine bağışlayacağım.”

Akşener’in başkanlık yaptığı İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisi’yle resmi ittifak yapmıştı.