Diken

Yaramazlara biraz batar!

AA’ya göre MLKP’nin Türkiye sorumlusu gözaltında

Share12
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 12

 

Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) Eş Başkanı Ceren Çoban gözaltına alındı.

Fotoğraf: Twitter/@sgdf_basin

ETHA, Çoban’ın dün Ankara’da terörle mücadele şubesi polislerince hakkında ‘yakalama kararı’ olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

Reklam

AA’nın haberinde ‘Ceren Ç.’ olarak adı anılan Çoban’ın ‘yasa dışı Marksist-Leninist Komünist Parti’nin (MLKP) gençlik yapılanmasının Türkiye sorumlusu’ olduğu iddia edildi.

Aynı haberde, Çoban’ın üç yıldır ‘terör propagandası’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlarından arandığı ifade edildi.

Reklam

Çoban, Eylül 2017’de tutuklanmasının ardından Kasım 2017’de tahliye edilmişti.

Share12
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 12

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...