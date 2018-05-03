AA’ya göre MLKP’nin Türkiye sorumlusu gözaltında

Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) Eş Başkanı Ceren Çoban gözaltına alındı.
ETHA, Çoban’ın dün Ankara’da terörle mücadele şubesi polislerince hakkında ‘yakalama kararı’ olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirdi.
AA’nın haberinde ‘Ceren Ç.’ olarak adı anılan Çoban’ın ‘yasa dışı Marksist-Leninist Komünist Parti’nin (MLKP) gençlik yapılanmasının Türkiye sorumlusu’ olduğu iddia edildi.
Aynı haberde, Çoban’ın üç yıldır ‘terör propagandası’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlarından arandığı ifade edildi.
Çoban, Eylül 2017’de tutuklanmasının ardından Kasım 2017’de tahliye edilmişti.